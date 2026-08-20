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Capítulo 630

Capítulo 630 de Sueños de libertad; 20 de agosto: Claudia vuelve a dar la espalda a Paula

La encargada ha vuelto a hacerle un desplante a la nueva dependienta, que ha terminado refugiándose en Tasio.

Capítulo 630 de Sueños de libertad; 20 de agosto: Claudia vuelve a dar la espalda a Paula

Capítulo 630 de Sueños de libertad; 20 de agosto: Claudia vuelve a dar la espalda a Paula

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Ángela Rolo
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En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Doña Clara y Fina han hablado sobre la fundación de Pelayo. La fotógrafa ha optado por mentir a la madre del difunto y le ha contado que Marta está muy ocupada para ser la presidenta del proyecto.

Mientras, Pablo ha comenzado a tener dolores en el abdomen y, aunque su familia insiste en comprobar que le pasa, el patriarca de los Salazar se niega a preocuparlos. ¿Será algo grave?

¡Valentina y Andrés han visitado a Begoña y Julia! Después de un tiempo, el hijo de Damián y la enfermera se han abierto en canal y el hijo de Damián le ha confesado haber pasado página.

Después, Valentina ha intentado que Claudia y Paula puedan hacer lazos fuera de la tienda proponiendo tomar algo en la cantina, pero la sobrina de Manuela se ha negado por completo.

Mientas Paula se ha desahogado con Tasio sobre esta situación, Valentina ha intentado entrar en razón a Claudia. ¿Podrá la encargada perdonarla algún día?

En otro orden de cosas, Marta ha plantado cara a Gabriel y ha decidido seguir adelante con la idea de Digna para salvar la reputación de los perfumes clásicos. ¿Será un éxito este evento?

Finalmente, Damián ha revelado que la huelga de los camioneros podría ayudar al resurgimiento los perfumes De la Reina. Ante esta noticia, ha intentado animar a sus hijos a que utilicen esta ventaja para volver a recuperar la confianza de sus compradores. ¿Lo lograrán?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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La fotógrafa ha tenido una incómoda charla en la que ha revivido la pesadilla que sufrió a manos de Pelayo.

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