Los Vicho consiguen que Helena y Julia se peleen: “Empieza el Caos Total”

ConchyMatch ya se ha convertido en todo un éxito dentro de la empresa de Javier y los premios están empezando a llegar. Al menos, así lo creen Julia y Helena, engañadas por la última estrategia para volver a casa de los jóvenes Vicho. Sí: el plan definitivo conocido como “Caos Total” está a punto de empezar.

Blas, fiel amigo de Luis, ha descubierto que en la empresa de Mateo van a dar el salto a las energías renovables. Para que esto genere el impacto que los niños esperan, el primer paso es enfrentar a tantas personas entre sí como les sea posible; empezando por Julia y Helena. ¿Cómo hacerlo? Creando una entrega de premios falsa a la “persona innovadora del año.

De este modo, tanto Julia como Helena se sienten merecedoras de este “Premio Blas”. Una disputa que encenderá la chispa del “Caos Total” que tanto tiempo llevamos esperando. ¿Tendrán éxito los Vicho en su campaña? ¡Se avecina tormenta en Padre no hay más que uno, la serie!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas