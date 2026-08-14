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La huida de Alya termina en un beso: Cihan confiesa por fin su amor en los próximos capítulos

Ante el peligro de que Ecmel intente llevarse al pequeño, Sadakat le pide a Alya que coja a su hijo y se vaya inmediatamente. Sin embargo, cuando Alya ya está en el aeropuerto dispuesta a marcharse, Cihan aparece declarándole su amor.

La huida de Alya termina en un beso: Cihan confiesa por fin su amor en los próximos capítulos

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Mine descubre el gran secreto que guardan los Albora: Boran es hijo biológico de Ecmel. Tras enterarse de la verdad, no se lo piensa y deja claro que ahora es Alya quien tiene que marcharse a cambio de su silencio.

Sadakat, rota de dolor, le pide a Alya que se vaya cuanto antes para proteger al pequeño: “Coge a tu hijo y vete. Como Ecmel se entere de la verdad, querrá llevárselo con él”.

Alya prepara las maletas y se marcha al aeropuerto dispuesta a huir, pero Cihan llega justo a tiempo para intentar detenerla. Cara a cara, le confiesa por fin sus sentimientos y la besa: “No te vayas, quédate porque te quiero”.

No te pierdas los nuevos capítulos de En tierra lejana, este lunes y martes a las 23:00 horas en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

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