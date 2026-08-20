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En tierra lejana | 18 de agosto

El vestido con el que Alya llegó a Mardin vuelve a marcar su despedida: ¿se marchará ahora con su hijo?

Alya ha salido de la mansión Albora rumbo al aeropuerto con Cihan Deniz. Lleva el mismo vestido con el que llegó a Mardin casi un año atrás para enterrar a Boran, pero esta vez se ha encontrado ante una decisión que puede cambiar para siempre su historia con Cihan.

El vestido con el que Alya llegó a Mardin vuelve a marcar su despedida: ¿se marchará ahora con su hijo?

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Antes de marcharse, Umu le ha preguntado si de verdad era necesario que se fueran, pero la doctora ha intentado tranquilizarla: “Todo irá bien, tranquila”. Después, se ha despedido de Umu y Pakize con un abrazo. Las dos han visto así cómo Alya abandonaba la mansión después de todo lo que ha vivido en Mardin.

Pero hay un detalle que hace todavía más especial este momento: Alya ha vuelto a ponerse el mismo vestido con el que llegó a Mardin. Entonces llegó a la ciudad para enterrar a Boran, sin imaginar que allí iba a conocer a Cihan y que su vida iba a cambiar por completo.

Alya

En ese momento, Kaya ha llegado y se ha quedado sorprendido al descubrir que Alya se iba. “¿Cómo que os vais? ¿Qué ha pasado?”, le ha preguntado. Alya le ha explicado que se marchaban, pero Kaya ha intentado convencerla de que esperara a su hermano. La doctora le ha dejado claro que Cihan ya lo sabía todo y que estaba al tanto de su decisión.

Entonces Sadakat ha intervenido y le ha pedido a Kaya que no intentara detenerla. Alya ha continuado así su camino hacia el aeropuerto con Cihan Deniz, mientras en Mardin quedan atrás meses de conflictos, secretos y, sobre todo, una historia de amor que nunca había imaginado encontrar.

Y hay algo que hace todavía más difícil saber qué ocurrirá: Cihan no está dispuesto a dejarla marchar sin intentarlo. ¿Llegará Alya a coger el avión con su hijo?

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