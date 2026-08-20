Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Un imprevisto amenaza con arruinar el evento para salvar la perfumera
La Merino quiere obsequiar a las poderosas invitadas con un perfume De la Reina, pero Claudia trae por equivocación las colonias con una baja fijación.
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Tras la visita de Andrés y Valentina a Julia, la pareja no podrá evitar estremecerse ante la difícil vida de Begoña bajo la sombre de su malvado marido.
Además, tras su desencuentro con Nieves, Gabriel no dudará en seguir chantajeando a Pablo y amenazarle con… ¡llamar a Hugo Brossard para contarle su aventura con Marisol! ¿Podrá intimidar al Salazar?
Pablo también se armará de valor y le confesará a Miguel la razón de su despedido en Tarragona, pero unos fuertes dolores en el estómago volverán a hacer mella en el asesor financiero. ¿Será algo grave?
Mientras tanto, Eduardo pedirá consejo a Manuela por la inesperada petición de Roque de leer la carta de Federico. ¿Dejará que el joven cumpla su deseo o se lo impedirá para no destrozarle la vida?
En otro orden de cosas, Marta se sincerará con doña Clara y le dará una respuesta definitiva a su petición de presidir la fundación de Pelayo. ¿Podrá la hija de Damián dar por cerrado este asunto?
Además, tras el desplante de ayer, Claudia acercará posturas con Paula y propondrá cenar las tres juntas. ¿Aceptará la nueva dependienta?
Finalmente, el evento en la casa familiar organizado por Digna y doña Clara dará comienzo y se reunirán con las clientas más influyentes y poderosas de Toledo.
La matriarca de los Merino querrá obsequiarlas con un perfume De la Reina, pero… ¡Claudia se equivocará y traerá los frascos de los perfumes con baja fijación! ¿Podrán solucionarlo antes de tiempo o será un fracaso el evento?
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