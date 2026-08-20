Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Un imprevisto amenaza con arruinar el evento para salvar la perfumera

La Merino quiere obsequiar a las poderosas invitadas con un perfume De la Reina, pero Claudia trae por equivocación las colonias con una baja fijación.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad:Un imprevisto amenaza con arruinar el evento de Digna para salvar la perfumera

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Tras la visita de Andrés y Valentina a Julia, la pareja no podrá evitar estremecerse ante la difícil vida de Begoña bajo la sombre de su malvado marido.

Además, tras su desencuentro con Nieves, Gabriel no dudará en seguir chantajeando a Pablo y amenazarle con… ¡llamar a Hugo Brossard para contarle su aventura con Marisol! ¿Podrá intimidar al Salazar?

Pablo también se armará de valor y le confesará a Miguel la razón de su despedido en Tarragona, pero unos fuertes dolores en el estómago volverán a hacer mella en el asesor financiero. ¿Será algo grave?

Mientras tanto, Eduardo pedirá consejo a Manuela por la inesperada petición de Roque de leer la carta de Federico. ¿Dejará que el joven cumpla su deseo o se lo impedirá para no destrozarle la vida?

En otro orden de cosas, Marta se sincerará con doña Clara y le dará una respuesta definitiva a su petición de presidir la fundación de Pelayo. ¿Podrá la hija de Damián dar por cerrado este asunto?

Además, tras el desplante de ayer, Claudia acercará posturas con Paula y propondrá cenar las tres juntas. ¿Aceptará la nueva dependienta?

Finalmente, el evento en la casa familiar organizado por Digna y doña Clara dará comienzo y se reunirán con las clientas más influyentes y poderosas de Toledo.

La matriarca de los Merino querrá obsequiarlas con un perfume De la Reina, pero… ¡Claudia se equivocará y traerá los frascos de los perfumes con baja fijación! ¿Podrán solucionarlo antes de tiempo o será un fracaso el evento?

¡Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad:Un imprevisto amenaza con arruinar el evento de Digna para salvar la perfumera

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Un imprevisto amenaza con arruinar el evento para salvar la perfumera

Capítulo 630 de Sueños de libertad; 20 de agosto: Claudia vuelve a dar la espalda a Paula

Capítulo 630 de Sueños de libertad; 20 de agosto: Claudia vuelve a dar la espalda a Paula

“No le tengo ningún miedo”: Nieves planta cara a Gabriel tras amenazarla con despedir a toda su familia

“No te tengo ningún miedo”: Nieves planta cara a Gabriel tras amenazarla con despedir a toda su familia

Roque pone contra las cuerdas a Eduardo: ¡quiere leer la carta de Federico antes de morir!
Capítulo 630

Roque pone contra las cuerdas a Eduardo: ¡quiere leer la carta que dejó Federico antes de morir!

Andrés rompe el corazón de Begoña al confesar que ha pasado página: “Estoy enamorado”
Capítulo 630

Andrés rompe el corazón de Begoña al confesar que ha pasado página: “Siempre estaré ahí para cuidarte"

Fina revela a doña Clara que aconsejó a Marta rechazar la presidencia de la fundación: “Es muy buena, no sabe cómo decírselo”
Capítulo 630

Fina revela a doña Clara que aconsejó a Marta rechazar la presidencia de la fundación: “No sabe cómo decírselo”

La fotógrafa ha tenido una incómoda charla en la que ha revivido la pesadilla que sufrió a manos de Pelayo.

Zehra en Una nueva vida
CAPÍTULO 99

Ferit y Seyran conocen a Zehra, la niña que les roba el corazón desde el primer instante

La visita al orfanato iba a ser solo el primer paso del proceso de acogida. Sin embargo, Ferit y Seyran no esperaban conectar tan rápido con Zehra.

Nancho Novo llega a Ágata y Lola para interpretar al padre de la inspectora Castro: “Nuestra relación es bastante tensa”

Nancho Novo llega a Ágata y Lola para interpretar al padre de la inspectora Castro: “Nuestra relación es bastante tensa”

Yade Arayici es Kader, la hija oculta de Berrak cuya historia cambiará el destino de todos en El secreto

Yade Arayici es Kader, la hija oculta de Berrak cuya historia cambiará el destino de todos en El secreto

El vestido con el que Alya llegó a Mardin vuelve a marcar su despedida: ¿se marchará ahora con su hijo?

El vestido con el que Alya llegó a Mardin vuelve a marcar su despedida: ¿se marchará ahora con su hijo?

Publicidad