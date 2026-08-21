ConchyMatch, en problemas: la aplicación de citas de Helena no tiene los resultados esperados

Helena, como Strategic Organization Workflow Manager, ha querido llevar la innovación a Conchy. ¿El plan maestro con el que va a demostrar su valía en la empresa? Una sección de citas dentro de la aplicación para padres solteros. Ahora bien, no parece que esté funcionando como había imaginado en un principio.

Por el momento, no hay usuarios registrados en la plataforma y Helena ya siente que todo se le puede volver en su contra. Por suerte (o desgracia), Julia se presta a asumir las responsabilidades, adjudicándose la idea de ConchyMatch en el proceso.

¿Conseguirá convertir la app en un éxito entre los padres solteros? Todo puede suceder en Padre no hay más que uno, la serie. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive este divertido momento!

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