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En tierra lejana | 18 de agosto

“Si te vas, no te lo perdonaré”: la llamada de Cihan a Alya antes de su primer beso

Cihan no está dispuesto a dejarla ir ni de Mardin ni de su vida. A contrarreloj, hizo todo lo posible por llegar hasta ella. ¿Qué decisión tomará Alya?

“Si te vas, no te lo perdonaré”: la llamada de Cihan a Alya antes de su primer beso

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan llamó a Alya mientras iba de camino a casa después de enterarse de que Ecmel había salido de la cárcel y se había presentado en la mansión Albora.

Su esposa le contó que Mine, tras descubrir que Cihan Deniz es el nieto de Ecmel, la había amenazado con contarlo todo. Temiendo que Ecmel les quitara al niño, Sadakat le había pedido que se marchara con su hijo.

Cihan intentó frenar sus planes y le pidió que esperara a que él llegara. “No, de eso nada. No te vayas, espérame”, le dijo. Por su parte, Alya le explicó que no tenía miedo de enfrentarse a Mine ni a Sadakat, pero que no podía correr ningún riesgo cuando se trataba de su hijo. “Tengo que protegerlo”, le aseguró.

Cihan intentó tranquilizarla y le dejó claro que él también haría todo lo necesario para proteger a Cihan Deniz. Antes de terminar la llamada, le dijo: “Alya, si te vas, no te lo perdonaré”. Ella, conteniendo las lágrimas, le respondió: “Yo a ti sí te lo perdono todo”.

Pero la conversación no fue el final. Cihan consiguió llegar al aeropuerto en el último momento, justo cuando Alya estaba a punto de marcharse con su hijo. Allí, los dos vivieron un momento muy esperado: Cihan besó a Alya por primera vez.

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