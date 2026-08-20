Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 630

“No te tengo ningún miedo”: Nieves planta cara a Gabriel tras amenazarla con despedir a toda su familia

El director de la fábrica le ha recordado que, aunque Pablo tenga otros trabajos, el suyo y el de sus hijos dependen de él mismo.

“No le tengo ningún miedo”: Nieves planta cara a Gabriel tras amenazarla con despedir a toda su familia

“No le tengo ningún miedo”: Nieves planta cara a Gabriel tras amenazarla con despedir a toda su familia

Publicidad

Tras descubrir que Gabriel ha provocado el despido de Pablo en Tarragona al confirmar los rumores sobre la infidelidad de su marido con Marisol, Nieves no ha dudado en enfrentarse a él

La enfermera ha plantado cara al director y ha sido clara: “No voy a dejar que hagas daño a mi familia”. Estas palabras han sorprendido al director, pero no le han asustado.

Gabriel ha contraatacado y le ha recordado que su trabajo y el de sus hijos dependen de él y ¡ha amenazado con despedirles!

No obstante, estas palabras no han achantado a Nieves, que le ha devuelto la amenaza: “No vuelvas a meter la nariz en nuestros asuntos”. ¿Tomará Gabriel medidas ante esta tensa conversación con la madre de los Salazar? ¿Peligrarán sus puestos de trabajo?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad:Un imprevisto amenaza con arruinar el evento de Digna para salvar la perfumera

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Un imprevisto amenaza con arruinar el evento para salvar la perfumera

Capítulo 630 de Sueños de libertad; 20 de agosto: Claudia vuelve a dar la espalda a Paula

Capítulo 630 de Sueños de libertad; 20 de agosto: Claudia vuelve a dar la espalda a Paula

“No le tengo ningún miedo”: Nieves planta cara a Gabriel tras amenazarla con despedir a toda su familia

“No te tengo ningún miedo”: Nieves planta cara a Gabriel tras amenazarla con despedir a toda su familia

Roque pone contra las cuerdas a Eduardo: ¡quiere leer la carta de Federico antes de morir!
Capítulo 630

Roque pone contra las cuerdas a Eduardo: ¡quiere leer la carta que dejó Federico antes de morir!

Andrés rompe el corazón de Begoña al confesar que ha pasado página: “Estoy enamorado”
Capítulo 630

Andrés rompe el corazón de Begoña al confesar que ha pasado página: “Siempre estaré ahí para cuidarte"

Fina revela a doña Clara que aconsejó a Marta rechazar la presidencia de la fundación: “Es muy buena, no sabe cómo decírselo”
Capítulo 630

Fina revela a doña Clara que aconsejó a Marta rechazar la presidencia de la fundación: “No sabe cómo decírselo”

La fotógrafa ha tenido una incómoda charla en la que ha revivido la pesadilla que sufrió a manos de Pelayo.

Zehra en Una nueva vida
CAPÍTULO 99

Ferit y Seyran conocen a Zehra, la niña que les roba el corazón desde el primer instante

La visita al orfanato iba a ser solo el primer paso del proceso de acogida. Sin embargo, Ferit y Seyran no esperaban conectar tan rápido con Zehra.

Nancho Novo llega a Ágata y Lola para interpretar al padre de la inspectora Castro: “Nuestra relación es bastante tensa”

Nancho Novo llega a Ágata y Lola para interpretar al padre de la inspectora Castro: “Nuestra relación es bastante tensa”

Yade Arayici es Kader, la hija oculta de Berrak cuya historia cambiará el destino de todos en El secreto

Yade Arayici es Kader, la hija oculta de Berrak cuya historia cambiará el destino de todos en El secreto

El vestido con el que Alya llegó a Mardin vuelve a marcar su despedida: ¿se marchará ahora con su hijo?

El vestido con el que Alya llegó a Mardin vuelve a marcar su despedida: ¿se marchará ahora con su hijo?

Publicidad