“No te tengo ningún miedo”: Nieves planta cara a Gabriel tras amenazarla con despedir a toda su familia

Tras descubrir que Gabriel ha provocado el despido de Pablo en Tarragona al confirmar los rumores sobre la infidelidad de su marido con Marisol, Nieves no ha dudado en enfrentarse a él

La enfermera ha plantado cara al director y ha sido clara: “No voy a dejar que hagas daño a mi familia”. Estas palabras han sorprendido al director, pero no le han asustado.

Gabriel ha contraatacado y le ha recordado que su trabajo y el de sus hijos dependen de él y ¡ha amenazado con despedirles!

No obstante, estas palabras no han achantado a Nieves, que le ha devuelto la amenaza: “No vuelvas a meter la nariz en nuestros asuntos”. ¿Tomará Gabriel medidas ante esta tensa conversación con la madre de los Salazar? ¿Peligrarán sus puestos de trabajo?

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