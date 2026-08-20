Capítulo 630
“No te tengo ningún miedo”: Nieves planta cara a Gabriel tras amenazarla con despedir a toda su familia
El director de la fábrica le ha recordado que, aunque Pablo tenga otros trabajos, el suyo y el de sus hijos dependen de él mismo.
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Tras descubrir que Gabriel ha provocado el despido de Pablo en Tarragona al confirmar los rumores sobre la infidelidad de su marido con Marisol, Nieves no ha dudado en enfrentarse a él
La enfermera ha plantado cara al director y ha sido clara: “No voy a dejar que hagas daño a mi familia”. Estas palabras han sorprendido al director, pero no le han asustado.
Gabriel ha contraatacado y le ha recordado que su trabajo y el de sus hijos dependen de él y ¡ha amenazado con despedirles!
No obstante, estas palabras no han achantado a Nieves, que le ha devuelto la amenaza: “No vuelvas a meter la nariz en nuestros asuntos”. ¿Tomará Gabriel medidas ante esta tensa conversación con la madre de los Salazar? ¿Peligrarán sus puestos de trabajo?
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