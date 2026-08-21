MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 9
¿Cómo se arregla una aplicación de citas que no funciona? La solución mágica de Ainhoa para captar usuarios
ConchyMatch es, a priori, una gran idea. Sin embargo, los usuarios brillan por su ausencia. Algo que está a punto de cambiar gracias a Ainhoa.
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La llegada de ConchyMatch no ha sido todo lo triunfal que Helena esperaba en un principio. En consecuencia, la Strategic Organization Workflow Manager favorita de todos ha hecho honor a aquello de “tiempos desesperados, medidas desesperadas”. ¿Su primer paso? Llamar a su hermana Ainhoa.
“Esto es mucho más sencillo de lo que parece”, comienza explicando: “Solo hay que crear un perfil falso de un pibón”. Una idea que, ética o no, podría ser el empujón que tanto necesita la aplicación de Helena.
“Cuando los chicos se enteren de que hay chicas guapas, ¿qué van a querer hacer? ¡Apuntarse!”, continúa: “Cuando sus ex se enteren de que se han apuntado, ¿qué van a querer hacer? ¡Apuntarse también!”. Todos ellos, sumados a los amigos de dichas personas, haría que ConchyMatch fuera un rotundo éxito. ¡Dale play al vídeo para ver de nuevo el plan maestro de Ainhoa!
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