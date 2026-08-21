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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 9

¿Cómo se arregla una aplicación de citas que no funciona? La solución mágica de Ainhoa para captar usuarios

ConchyMatch es, a priori, una gran idea. Sin embargo, los usuarios brillan por su ausencia. Algo que está a punto de cambiar gracias a Ainhoa.

¿Cómo se arregla una aplicación de citas que no funciona? La solución mágica de Ainhoa para captar usuarios

¿Cómo se arregla una aplicación de citas que no funciona? La solución mágica de Ainhoa para captar usuarios

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Borja Tamayo
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La llegada de ConchyMatch no ha sido todo lo triunfal que Helena esperaba en un principio. En consecuencia, la Strategic Organization Workflow Manager favorita de todos ha hecho honor a aquello de “tiempos desesperados, medidas desesperadas”. ¿Su primer paso? Llamar a su hermana Ainhoa.

“Esto es mucho más sencillo de lo que parece”, comienza explicando: “Solo hay que crear un perfil falso de un pibón”. Una idea que, ética o no, podría ser el empujón que tanto necesita la aplicación de Helena.

“Cuando los chicos se enteren de que hay chicas guapas, ¿qué van a querer hacer? ¡Apuntarse!”, continúa: “Cuando sus ex se enteren de que se han apuntado, ¿qué van a querer hacer? ¡Apuntarse también!”. Todos ellos, sumados a los amigos de dichas personas, haría que ConchyMatch fuera un rotundo éxito. ¡Dale play al vídeo para ver de nuevo el plan maestro de Ainhoa!

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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