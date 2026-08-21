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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 10

¿Cuánto puedes exagerar en una aplicación de citas? El perfil de Toño en ConchyMatch deja sin palabras a Mateo

Toño se ha dado de alta en ConchyMatch. Ahora bien, sus pequeños “retoques” rozan el perfil falso en la app de citas.

¿Cuánto puedes exagerar en una aplicación de citas? El perfil de Toño en ConchyMatch deja sin palabras a Mateo

¿Cuánto puedes exagerar en una aplicación de citas? El perfil de Toño en ConchyMatch deja sin palabras a Mateo

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Borja Tamayo
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La aplicación de Helena, ConchyMatch, ha llegado a casa de los Vicho de la mano de Toño. Sin embargo, el perfil que ha creado en la app de citas tiene muy poco que ver con la persona que está detrás del móvil.

Ha sido Mateo el encargado de revisar cómo se presenta su buen amigo en internet. “Antonio, 31”, ha señalado el padre de familia, extrañado por la edad. Pero Toño lo tiene todo pensado: “Antonio 31 es mi mote de toda la vida”.

También se define como “lector” y “deportista”, atributos que relaciona con “leer todos los domingos el Marca”. En cuanto a su foto de perfil, donde luce una inexistente melena, afirma haber hecho “algún retoque”. Por lo que hay muy poco de Toño en ConchyMatch, rozando el concepto de perfil falso. ¡Dale play al vídeo de arriba y disfruta de nuevo de sus divertidos argumentos!

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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