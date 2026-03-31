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En tierra lejana | 30 de marzo

Oskan le echa en cara a Nare que sigue queriendo a Sahin: “¡Tú no me quieres!”

Después de lo que ha pasado en el callejón, Oskan no ha aguantado más. Ha visto cómo su mujer, Nare, le suplicaba a Sahin por amor para que no disparase, y eso le ha quemado por dentro.

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Oskan le echa en cara a Nare que sigue queriendo a Sahin

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Oskan está furioso y le ha echado en cara que se humillara delante de todos por su primo. "A mí nunca me has mirado así", le ha gritado. Se ha dado cuenta de que, aunque están casados, el corazón de Nare sigue siendo deSahin y que lo que siente por él es un amor de los que no se olvidan.

Pero Nare no se ha callado y le ha dicho que él nunca la ha querido de verdad y que solo se casó con ella por el dinero y el poder de los Albora. "Tú solo querías lo que no tenías", le ha respondido, dejando claro que su matrimonio es una mentira.

La pelea ha terminado muy mal, con los dos gritándose reproches y dándose cuenta de que su relación está rota. Oskan no soporta que ella ame a un "traidor" y Nare ya no puede ocultar que su marido solo busca mandar en la familia.

¿Qué hará Oskan ahora que sabe que su mujer nunca le querrá como a Sahin? La tensión es máxima porque un hombre herido en su orgullo como él es capaz de cualquier cosa para vengarse.

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