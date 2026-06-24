Alya confiesa a Cihan el miedo que vivió junto a Fikriye en su infancia

Durante una conversación a solas, Alya comparte con Cihan los recuerdos más difíciles de su niñez junto a Fikriye. La joven explica que creció en un entorno que le provocaba miedo e inseguridad, hasta el punto de no sentirse protegida ni en su propia casa.

La doctora también recuerda cómo encontró apoyo fuera de su familia cuando más lo necesitaba. Su confesión permite a Cihan comprender mejor las heridas que arrastra desde hace años y el motivo por el que Caroline ocupa un lugar tan importante en su vida En tierra lejana.

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