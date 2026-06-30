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En tierra lejana | 29 de junio

Cihan Deniz deja sin palabras a Sadakat al llamar "padre" a Cihan delante de toda la familia

Durante el desayuno ha ocurrido algo que nadie esperaba y que ha emocionado especialmente a la matriarca.

Cihan Deniz deja sin palabras a Sadakat al llamar "padre" a Cihan delante de toda la familia

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sadakat quería saber cómo había pasado la noche su nieto. Muy emocionado, el pequeño ha respondido con naturalidad: "He dormido muy bien. Estaba acurrucado en medio de mi madre y de mi padre".

Ante la respuesta del niño, Sadakat ha querido asegurarse de lo que acababa de escuchar y le ha preguntado de nuevo si había dormido con su padre y su madre. Para Cihan Deniz no había ninguna duda.

Mientras Alya intentaba continuar con normalidad el desayuno, el pequeño ha seguido comportándose como si nada hubiera ocurrido. Sin darse cuenta, acababa de decir en voz alta algo que llevaba tiempo sintiendo.

Después de que el niño se marchara de la mesa, el tema ha salido inevitablemente. Cihan ha restado importancia a la situación asegurando que simplemente Cihan Deniz ya no quería considerarlo su tío.

Sadakat no ha ocultado su satisfacción. Para ella, que su nieto haya aceptado a Cihan como padre en cuerpo y alma demuestra que el niño está aceptando su destino dentro de los Albora.

Alya, por su parte, ha preferido mantenerse al margen del entusiasmo de la matriarca. Cihan, muy serio, le ha recordado a su madre que el pequeño solo necesita el cariño de un padre, Sin embargo, Sadakat le ha hecho una advertencia antes de levantarse: "El tiempo nos dirá quién lleva razón".

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