La confesión de Fikriye que deja sin respuesta a Cihan y reabre la herida entre madre e hija

Decidido a alejar a Fikriye de la vida de Alya, Cihan se reúne con ella para exigirle que abandone Mardin. Incluso le ofrece dinero para que desaparezca, pero la madre biológica de la doctora rechaza la propuesta y se mantiene firme en su decisión.

Lejos de aceptar el trato, Fikriye le confiesa que está enferma y que su único deseo es pasar el tiempo que le queda junto a su hija. Sus palabras sorprenden a Cihan y podrían alterar el futuro de una relación marcada por años de dolor y distancia En tierra lejana.

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