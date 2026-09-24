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En tierra lejana

Ecmel saca una pistola y apunta a Sadakat: Cihan se interpone para salvar a su madre

La discusión se ha descontrolado hasta tal punto que ha sacado una pistola y ha apuntado a la matriarca de los Albora. Cihan ha llegado justo a tiempo para ponerse delante de su madre.

Ecmel saca una pistola y apunta a Sadakat: Cihan se interpone para salvar a su madre

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ecmel ha exigido que Kaya saliera y diese la cara. Estaba convencido de que tenía a Zerrin y ha amenazado con hacerle pagar lo ocurrido. Sadakat, lejos de echarse atrás, ha defendido a su hijo y se ha enfrentado a Ecmel. La tensión ha ido creciendo hasta que él ha sacado el arma.

“¿Qué hago si no entienden más que la violencia?”, ha dicho Ecmel mientras apuntaba a Sadakat. Cihan ha visto el peligro y se ha colocado entre ambos. Ha intentado que Ecmel bajara el arma, pero él ha seguido amenazando con disparar.

Ecmel ha seguido preguntando por Zerrin. Cihan ha tratado de hacerle entrar en razón: si Kaya realmente la tuviera, él no estaría allí parado. La situación ha estado a punto de terminar en tragedia, pero Cihan ha conseguido interponerse antes de que Ecmel llegara a disparar. Además, la acusación contra Kaya ha resultado ser falsa: él no ha secuestrado a Zerrin y no sabe dónde está.

El enfrentamiento ha dejado a las dos familias al límite, con Ecmel fuera de control y Cihan obligado a proteger a su madre para evitar que todo terminara en una desgracia.

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