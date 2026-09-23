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“Siempre vuelven a encontrarse”: la historia de amor del Tigris que parece escrita para Alya y Cihan

El paseo en barco por el Tigris ha dejado uno de los momentos más bonitos entre Alya, Cihan y Cihan Deniz. Después de la tensión vivida en la mansión, los tres han podido disfrutar de unos minutos de tranquilidad lejos de Sadakat.

“Siempre vuelven a encontrarse”: la historia de amor del Tigris que parece escrita para Alya y Cihan

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Mientras navegaban, el barquero ha querido contarle al pequeño una historia sobre el río. Una historia de amor que, sin que Cihan Deniz lo sepa, tiene muchas similitudes con la relación de sus padres.

El hombre le ha explicado que el Tigris nace lejos, en las montañas, y que tiene un curso largo y rápido. Después le ha hablado del Éufrates, un río más tranquilo y profundo que nace en un lugar diferente. “Cada uno viene de lugares muy distintos, pero sus cursos siempre se buscan”, le ha contado.

Sin embargo, no siempre pueden estar juntos. En ocasiones, las montañas se interponen entre ellos y sus caminos se separan. Pueden pasar kilómetros sin encontrarse, pero ninguno de los dos deja de buscar al otro. “Así que, antes de que lleguen al mar, al final siempre se vuelven uno solo. Cuando están juntos, la tierra a su alrededor florece. Todo se vuelve hermoso”, ha dicho.

Una historia como la de Alya y Cihan. Ellos también han tenido que enfrentarse a obstáculos que les han separado y ahora atraviesan uno de sus momentos más complicados. La aparición de Boran ha vuelto a poner su relación en peligro.

Por unos instantes, los problemas han quedado atrás. Alya, Cihan y su hijo han disfrutado juntos del Tigris, mientras el río les regalaba una historia que habla de separaciones, obstáculos y caminos que, pese a todo, siempre terminan encontrándose.

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