Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Próximamente

Atresmedia presenta Sira en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

La esperada serie ha sido una gran apuesta del grupo y han desvelado algunos detalles sobre la continuación de El tiempo entre costuras.

Publicidad

Atresmedia ha presentado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2026 su nueva gran apuesta de ficción, Sira, la esperada continuación de El tiempo entre costuras, protagonizada de nuevo por Adriana Ugarte.

La serie, inspirada en la novela homónima de María Dueñas, recupera a Sira Quiroga tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La protagonista tendrá que reinventarse una vez más mientras se ve envuelta en una trama de secretos, misiones y peligros que la llevará por Jerusalén, Londres, Tánger y Madrid.

Sira combina drama histórico, romance y espionaje y se ha rodado en más de 65 localizaciones naturales de Bizkaia, Marruecos y Madrid. La ficción se podrá ver en exclusiva en atresplayer antes de su llegada al prime time de Antena 3.

Además de Adriana Ugarte, la serie cuenta con el regreso de Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido, junto a incorporaciones como Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez.

Antena 3 » Series » Sira

Publicidad

Series

Rubén Cortada, Peter Vices, Adriana Ugarte, Elvira Mínguez, Celia Suárez, Jeremy Neumark y Borja Luna

Atresmedia presenta Sira en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Valentina, confundida, duda sobre su compromiso con Andrés: “No sé si encajo en tu vida”

Valentina, confundida, se replantea su compromiso con Andrés: “No sé si encajo en tu vida”

Bianca le cuenta a Fina que sus fotos se expondrán junto a sus pinturas y casi… ¡vuelven a besarse!

Bianca le cuenta a Fina que sus fotos se expondrán junto a sus pinturas y casi… ¡vuelven a besarse!

“Siempre vuelven a encontrarse”: la historia de amor del Tigris que parece escrita para Alya y Cihan
En tierra lejana

“Siempre vuelven a encontrarse”: la historia de amor del Tigris que parece escrita para Alya y Cihan

Inés se sincera con el doctor Cubedo y confiesa que ha fracasado en todo
Amistad sincera

Inés se sincera con el doctor Cubedo y confiesa que ha fracasado en todo

el cuento de Serhat para Kader que refleja su dolor
El secreto | Capítulo 3

"La princesa apuñala al príncipe": el cuento de Serhat para Kader que refleja su dolor

Un inocente cuento infantil ha terminado convirtiéndose en el reflejo del dolor que el empresario siente por la traición de Berrak.

Sadakat prepara una trampa para Alya y acaba detenida por su nuera: “La denunciante soy yo”
En tierra lejana

Sadakat prepara una trampa para Alya y acaba detenida por su nuera: “La denunciante soy yo”

La matriarca ha intentado utilizar a una enfermera para poner a Alya contra las cuerdas y obligarla a marcharse de Mardin. Pero su plan se le ha vuelto en contra: Alya ha llegado al desayuno acompañada por la policía y ha destapado toda la verdad.

“¡Sinvergüenzas!”: Sadakat estalla al descubrir lo que Cihan y Alya hacen a espaldas de Boran

“¡Sinvergüenzas!”: Sadakat estalla al descubrir lo que Cihan y Alya hacen a espaldas de Boran

“Los Albora somos ley”: Sadakat defiende el honor de Kaya tras el secuestro de Zerrin

“Los Albora somos ley”: Sadakat defiende el honor de Kaya tras el secuestro de Zerrin

Zerrin, secuestrada delante de Demir: ¿quién ha sido capaz de hacerle esto?

Zerrin, secuestrada delante de Demir: ¿quién ha sido capaz de hacerle esto?

Publicidad