Atresmedia presenta Sira en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Atresmedia ha presentado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2026 su nueva gran apuesta de ficción, Sira, la esperada continuación de El tiempo entre costuras, protagonizada de nuevo por Adriana Ugarte.

La serie, inspirada en la novela homónima de María Dueñas, recupera a Sira Quiroga tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La protagonista tendrá que reinventarse una vez más mientras se ve envuelta en una trama de secretos, misiones y peligros que la llevará por Jerusalén, Londres, Tánger y Madrid.

Sira combina drama histórico, romance y espionaje y se ha rodado en más de 65 localizaciones naturales de Bizkaia, Marruecos y Madrid. La ficción se podrá ver en exclusiva en atresplayer antes de su llegada al prime time de Antena 3.

Además de Adriana Ugarte, la serie cuenta con el regreso de Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido, junto a incorporaciones como Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez.