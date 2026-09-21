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En tierra lejana | Esta noche

Esta noche, Sadakat amenaza con destruir a Cihan y Alya para separarlos: “Iré ante el juez”

El matrimonio se planta ante la matriarca y deja claro que seguirá unido pese a que Boran está vivo. Una decisión que lleva a Sadakat a amenazarlos y que puede poner a todos en peligro.

Esta noche, Sadakat amenaza con destruir a Cihan y Alya para separarlos: “Iré ante el juez”

Esta noche, Sadakat amenaza con destruir a Cihan y Alya para separarlos: “Iré ante el juez”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sadakat vuelve a exigir a Alya y Cihan que pongan fin a su matrimonio. Para la matriarca, ahora que Boran está vivo, la relación entre ambos ya no puede continuar. Sin embargo, ellos tienen muy claro que no están dispuestos a renunciar a su amor.

Cihan se enfrenta a su madre y le recuerda todo lo que han tenido que soportar durante el último año. Alya también deja claro que no le debe ninguna explicación y que ambos han sido quienes más han sufrido.

Pero Sadakat da un paso más y pone contra las cuerdas a la pareja: si no se divorcian, está dispuesta a llevarlos ante un juez para conseguir que su matrimonio sea anulado.

El problema es que para hacerlo tendría que revelar que Boran no murió. Al escucharla, Cihan intenta hacerle entender a su madre que si denuncia su matrimonio, tendrá que explicar ante el juez dónde está Boran.

Aun así, la matriarca insiste en que deben separarse. Pero Cihan ya no está dispuesto a hacer lo que ella diga: “No voy a divorciarme. No hasta que Boran despierte”. Alya tampoco da un paso atrás. ¿Sería capaz Sadakat de denunciar a su hijo y exponer a Boran con tal de separarlos?

Esta noche, a las 23:00 h, en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

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