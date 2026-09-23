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Capítulo 654

Bianca le cuenta a Fina que sus fotos se expondrán junto a sus pinturas y casi… ¡vuelven a besarse!

La argentina le da una gran noticia a la fotógrafa volviendo a ganar terreno sobre ella.

Bianca le cuenta a Fina que sus fotos se expondrán junto a sus pinturas y casi… ¡vuelven a besarse!
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||6aaabbe746cfb0e43eb81eec|||Bianca consigue por fin lo que tanto deseaba: besa a Fina y ella… ¡le corresponde!]]

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Julia Zapata López
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Bianca ha ido corriendo a hablar con Fina para contarle que al marchante le han encantado sus fotografías y que quiere que formen parte de su exposición junto a sus pinturas.

¡La fotógrafa se queda sin palabras y sin poder ocultar su emoción! Por fin se va a cumplir lo que tanto tiempo llevaba esperando.

Bianca le dice que tiene que confiar más en ella, soñar a lo grande y dejar otro tipo de trabajos, como el de la colonia, de lado.

Fina, emocionada, le da las gracias a Bianca y la abraza: “Gracias por confiar siempre en mi talento casi más de lo que lo hago yo”.

Después, ambas se quedan… ¡a punto de volver besarse! Pero es Fina la que se retira. Necesita su espacio y ordenar sus sentimientos. ¿Qué pasará?, ¿volverá a haber beso entre ambas?, ¿intentará Fina reconquistar a Marta?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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