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En tierra lejana | 22 de septiembre

“¡Sinvergüenzas!”: Sadakat estalla al descubrir lo que Cihan y Alya hacen a espaldas de Boran

La jefa del clan ha descubierto que Cihan y Alya iban a disfrutar de un momento juntos mientras Boran sigue en coma y ha perdido los nervios.

“¡Sinvergüenzas!”: Sadakat estalla al descubrir lo que Cihan y Alya hacen a espaldas de Boran

“¡Sinvergüenzas!”: Sadakat estalla al descubrir lo que Cihan y Alya hacen a espaldas de Boran

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sadakat ha descubierto que Umu estaba llevando comida a la azotea y le ha preguntado qué estaba pasando. Al llegar allí, se ha encontrado con una mesa preparada para Cihan y Alya y ha estallado al pensar que estaban celebrando su amor mientras Boran continúa postrado en la cama.

Umu ha intentado tranquilizarla y le ha asegurado que no estaban haciendo nada malo. Pero Sadakat no ha tardado en darse cuenta de para quién era todo aquello tan romántico. La matriarca de los Albora no ha podido contener la rabia y ha tirado todo lo que había sobre la mesa al suelo. Para ella, no tenía sentido que estuvieran disfrutando de un momento así mientras Boran sigue en coma.

“¿No se os cae la cara de vergüenza?”, ha gritado. Poco después, Cihan ha llegado y se ha encontrado a su madre muy enfadada. Sadakat le ha reprochado que se haya prestado a aquello y ha culpado a su nuera. “Esto ha sido idea de Alya, ha sido ella, ¿verdad que sí? Y tú has ido detrás. Os tiene a todos comiendo de la palma de su mano”, le ha acusado.

Cihan le ha explicado entonces que se equivocaba. Ni Alya ni él habían organizado aquello. Todo había partido de Cihan Deniz, que quería hacer algo bonito por sus padres y había conseguido que todos le siguieran la corriente.

Sin embargo, para la matriarca, la felicidad de Cihan Deniz y de toda la familia depende de que el pequeño pueda volver a estar con su padre. Por ello, ha insistido en que Cihan Deniz debería entrar en la habitación de Boran, hablarle y tratar de despertarlo con su voz.

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