“Los Albora somos ley”: Sadakat defiende el honor de Kaya tras el secuestro de Zerrin

“¡Sadakat, da la cara! ¡Sal! ¿Dónde estás?”, ha gritado Ecmel al llegar a la propiedad de los Albora. La matriarca ha salido a su encuentro y le ha preguntado qué hacía allí y quién le había permitido entrar en su casa.

Ecmel ha preguntado por Kaya y ha exigido hablar con él. Sadakat ha defendido a su hijo y ha rechazado que tenga que rendir cuentas ante ellos. “Mi hijo no tiene por qué responder ante gente de tu calaña, miserable”, ha sentenciado.

Nare también ha intervenido y ha insistido en que necesitan hablar con Kaya para saber qué ha ocurrido. Ecmel, sin embargo, tiene claro quién es el responsable. “El desgraciado tiene a mi hija. La ha secuestrado. En lugar de esconder a esa rata, dile que dé la cara”, ha exigido.

Sadakat se ha negado a creer que su hijo sea capaz de hacer algo así. Fidan le ha recordado entonces que Kaya ya secuestró a Zerrin el día de su boda. A aquel episodio, la matriarca de los Albora le ha restado importancia y ha respondido que ha pasado mucho tiempo desde entonces. “¿Cuántos milenios hace de eso? De hecho, tu hija ahora está casada y mi hijo está prometido con otra”, ha respondido.

Además, Sadakat ha señalado que no tienen pruebas contra Kaya. Nare ha coincidido en que necesitan hablar con él antes de sacar conclusiones. Sin embargo, Ecmel ha seguido acusando a Kaya y ha exigido que salga de donde esté, pero Sadakat no ha permitido que nadie cuestione a su hijo en su casa.

La discusión ha terminado con una contundente declaración de Sadakat, que ha defendido el orgullo de su familia frente a Ecmel: “Nos cuestionamos entre nosotros y no nos doblegamos ante nadie. Los Albora somos ley”.