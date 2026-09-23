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Capítulo 654

Fina explota contra Marta: ¡No va a permitir que malmeta con Bianca y que no valore su trabajo!

La fotógrafa comparte su alegría con la De la Reina, pero su reacción no es la que esperaba.

Fina explota contra Marta: ¡No va a permitir que malmeta con Bianca y que no valore su trabajo!
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Julia Zapata López
Publicado:

Fina y Marta ya no están juntas, pero, aun así, la fotógrafa ha compartido con su ex una gran noticia: ¡Sus fotos van a ser expuestas junto a las pinturas de Bianca!

La hija de Isidro le cuenta que ha sido todo gracias a Bianca y Marta le hierve la sangre.

La De la Reina le dice que no le gusta que la argentina siempre este “edulcorando lo que sucede para que piensen que la vida con ella va a ser mejor”.

Fina cree que lo que en realidad está insinuando Marta es que su talento no es suficiente y explota contra ella: “¿Te estás dando cuenta de que estás menospreciando mi trabajo?

¡Ambas se ven envueltas en una tensa de conversación cargada de reproches y duras palabras!

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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