Capítulo 654 de Sueños de libertad; 23 de septiembre: Gabriel vuelve jugar sucio en contra de los De la Reina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Gabriel ha estado firme ante el chantaje de Beatriz, quien le ha advertido de que toda la culpa recaerá sobre él si acaba con la vida del niño.

Por otro lado, Valentina ha echado en cara a Andrés su contratación a dedo y ha pedido explicaciones a Damián y Marta. Ambos le han pedido perdón y han defendido su valía.

Andrés también ha asumido su error, pero Valentina ha dudado de seguir adelante con el compromiso… ¿qué decisión tomará?

Además, Bianca y Fina han estado a punto de besarse de nuevo después de que la argentina le haya contado que el marchante ha aceptado organizar una exposición conjunta.

Fina le ha contado ilusionada a Marta que sus fotografías serán expuestas junto a las pinturas de Bianca, pero su reacción ha desatado su enfado. La fotógrafa ha explotado al sentir que su ex menosprecia su talento y ambas han protagonizado una tensa discusión cargada de reproches.

Y Andrés ha recibido con alegría la noticia de que Hugo está dispuesto a vender los derechos, pero Gabriel ha vuelto a ponerles la zancadilla. El empresario ha convencido al francés para que no lo haga, advirtiéndole de que podrían crear una empresa que les haga competencia.

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