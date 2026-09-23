Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 654 de Sueños de libertad; 23 de septiembre: Gabriel vuelve jugar sucio en contra de los De la Reina

Andrés y Marta se quedan sin palabras tras descubrir la decisión del francés.

Capítulo 654 de Sueños de libertad; 23 de septiembre: Gabriel vuelve jugar sucio en contra de los De la Reina

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Gabriel ha estado firme ante el chantaje de Beatriz, quien le ha advertido de que toda la culpa recaerá sobre él si acaba con la vida del niño.

Por otro lado, Valentina ha echado en cara a Andrés su contratación a dedo y ha pedido explicaciones a Damián y Marta. Ambos le han pedido perdón y han defendido su valía.

Andrés también ha asumido su error, pero Valentina ha dudado de seguir adelante con el compromiso… ¿qué decisión tomará?

Además, Bianca y Fina han estado a punto de besarse de nuevo después de que la argentina le haya contado que el marchante ha aceptado organizar una exposición conjunta.

Fina le ha contado ilusionada a Marta que sus fotografías serán expuestas junto a las pinturas de Bianca, pero su reacción ha desatado su enfado. La fotógrafa ha explotado al sentir que su ex menosprecia su talento y ambas han protagonizado una tensa discusión cargada de reproches.

Y Andrés ha recibido con alegría la noticia de que Hugo está dispuesto a vender los derechos, pero Gabriel ha vuelto a ponerles la zancadilla. El empresario ha convencido al francés para que no lo haga, advirtiéndole de que podrían crear una empresa que les haga competencia.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Paula Echevarría y Daniel Grao

Paula Echevarría y Daniel Grao, a prueba: ¿adivinarán quién está detrás de cada mensaje?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz, a punto de cumplir su amenaza, ¿será capaz de deshacerse del niño que está esperando?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz, a punto de cumplir su amenaza, ¿será capaz de deshacerse del niño que está esperando?

Capítulo 654 de Sueños de libertad; 23 de septiembre: Gabriel vuelve jugar sucio en contra de los De la Reina

Capítulo 654 de Sueños de libertad; 23 de septiembre: Gabriel vuelve jugar sucio en contra de los De la Reina

Gabriel no cede al chantaje de Beatriz, pero ella le hace una dura advertencia: “Si este niño no llega a nacer será por tu culpa”
Capítulo 654

Gabriel no cede al chantaje de Beatriz, pero ella le hace una dura advertencia: “Si este niño no llega a nacer será por tu culpa”

Fina explota contra Marta: ¡No va a permitir que malmeta con Bianca y que no valore su trabajo!
Capítulo 654

Fina explota contra Marta: ¡No va a permitir que malmeta con Bianca y que no valore su trabajo!

Rubén Cortada, Peter Vices, Adriana Ugarte, Elvira Mínguez, Celia Suárez, Jeremy Neumark y Borja Luna
Próximamente

Atresmedia presenta Sira en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

La esperada serie ha sido una gran apuesta del grupo y han desvelado algunos detalles sobre la continuación de El tiempo entre costuras.

Valentina, confundida, duda sobre su compromiso con Andrés: “No sé si encajo en tu vida”
Capítulo 654

Valentina, confundida, se replantea su compromiso con Andrés: “No sé si encajo en tu vida”

La joven ha descubierto que su ascenso en la fábrica no ha sido fruto de sus propios méritos, sino de su compromiso con el De la Reina.

Bianca le cuenta a Fina que sus fotos se expondrán junto a sus pinturas y casi… ¡vuelven a besarse!

Bianca le cuenta a Fina que sus fotos se expondrán junto a sus pinturas y casi… ¡vuelven a besarse!

“Siempre vuelven a encontrarse”: la historia de amor del Tigris que parece escrita para Alya y Cihan

“Siempre vuelven a encontrarse”: la historia de amor del Tigris que parece escrita para Alya y Cihan

Inés se sincera con el doctor Cubedo y confiesa que ha fracasado en todo

Inés se sincera con el doctor Cubedo y confiesa que ha fracasado en todo

Publicidad