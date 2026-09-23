Gabriel no cede al chantaje de Beatriz, pero ella le hace una dura advertencia: “Si este niño no llega a nacer será por tu culpa”

Desde que Beatriz se enteró que estaba embarazada soñaba con formar esa familia tan deseada con Gabriel.

Sin embargo, el director de la fábrica ha roto sus sueños de un plumazo. Le ha confesado que no se irá con ella porque no puede abandonar a Begoña o, al menos de momento.

Beatriz, incluso, le ha amenazado con acabar la vida del hijo que está esperando, si él le obliga a marcharse sola.

Poco después, Gabriel intenta tener un acercamiento con ella. Le dice que no quiere que se deshaga de ese niño y le pide, de nuevo, que se marche ella a Madrid y que él en cuanto pueda se reunirá junto a ella.

Pero, la niñera de Juanito no va a cambiar de idea. Entonces, Gabriel le dice que haga lo que quiera y que él respetará su decisión, si decide abortar.

¡Beatriz se queda en shock! Le dice que, si ese niño no llega a nacer, la culpa le pesará el resto de su vida. ¿Qué decisión tomará?