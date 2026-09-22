Alya lo tiene claro sobre Boran y se lo confiesa a Cihan: “Solo quiero estar con el hombre que de verdad amo”

Cihan no quiere que Alya tenga que marcharse. Tampoco quiere alejarse de Cihan Deniz, que se ha acostumbrado a él y le quiere muchísimo. Pero el futuro del pequeño es una de sus mayores preocupaciones. “Si se ha encariñado tanto de mí, ¿qué pasará si Boran despierta? ¿Qué va a sentir?”, se ha preguntado.

Alya también está llena de dudas. Ninguno de los dos sabe qué ocurrirá con ellos ni cómo cambiarán sus vidas. Cihan teme incluso que tengan que distanciarse para que Cihan Deniz pueda acostumbrarse a la nueva situación.

Pero el empresario tiene algo mucho más claro. Si Boran vuelve a estar con su hijo, él no se interpondrá. “Cuando lo escoja sobre mí, no diré ni pío. Es su padre, faltaría más”, ha explicado.

Sin embargo, hay una pregunta que le preocupa a Alya: qué pasará con ella y con Cihan. La doctora sabe que, legalmente, la situación será complicada. Si Boran recupera su vida anterior, seguirá siendo su marido y su matrimonio con Cihan tendrá que quedar sin efecto.

Pero sus sentimientos no han cambiado y lo ha dicho claro: “Boran ya no es mi marido. Ahora lo eres tú”. Cihan le ha recordado que, en ese caso, tendrán que divorciarse. La respuesta de Alya ha sido contundente: se divorciará de Boran. “No quiero volver con él. ¿Por qué nadie me pregunta a mí lo que quiero yo? Solo quiero estar con el hombre al que de verdad amo”, ha confesado.

Alya incluso ha dudado de que sus palabras significaran algo para Cihan, pero la respuesta de él no ha podido ser más clara: “lo significa todo”.

Una conversación en la que Alya ha dejado claro que, pese a todas las dificultades que tienen por delante, quiere estar con Cihan.