Paula Echevarría y Daniel Grao, a prueba: ¿adivinarán quién está detrás de cada mensaje?

Paula Echevarría y Daniel Grao se han enfrentado a un divertido reto para comprobar cuánto conocen a sus compañeros de A la deriva. Los actores han ido sacando de una botella diferentes mensajes escritos por el reparto y han tenido que adivinar quién estaba detrás de cada uno.

Anécdotas, curiosidades, recuerdos: estos son algunos de los mensajes que han dejado sus compañeros.

“De unas galerías de alta costura al mar. Feliz de volver a estar en el mismo barco”, decía uno de los mensajes. Paula ha reconocido rápidamente las pistas y ha tenido claro que detrás de esas palabras estaba Llorenç González porque ambos coincidieron en la serie Velvet.

“Leed esta con la voz que Cami y yo imitamos”, señalaba otra de las notas. Esta vez, los dos han apuntado directamente a Natalia Huarte: “Ella hace muy bien de Gloria Serra”, han explicado entre risas.

Entre pistas, anécdotas y alguna que otra duda, Paula Echevarría y Daniel Grao han puesto a prueba cuánto conocen al resto del reparto de A la deriva. ¿Habrán conseguido adivinar todos los mensajes? ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!