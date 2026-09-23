Valentina, confundida, se replantea su compromiso con Andrés: “No sé si encajo en tu vida”

Gabriel fue quien sembró la duda en Valentina y ahora tras su charla con Pablo Salazar, la joven sabe que le propusieron el puesto de secretaria solo por ser la prometida de Andrés y no porque lo mereciese.

Aunque él se ha disculpado en nombre de su familia, ella sigue muy enfadada: “Siento que me habéis manipulado”, se sincera.

Andrés le vuelve a decir que ha sido un error, pero que el amor que se sienten el uno por el otro tiene que estar por encima de todo.

Sin embargo, Valentina no lo tiene tan claro. Duda si encajará en su vida y en su familia: “Si a la primera de cambio vais a maquillar quien soy”.

Valentina le dice que necesita tiempo para pensar y decidir si sigue adelante con su compromiso. ¿Qué decisión tomará’, ¿la boda está en peligro?