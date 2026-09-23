Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz, a punto de cumplir su amenaza, ¿será capaz de deshacerse del niño que está esperando?

La niñera de Juanito comparte con Begoña su idea de abortar tras su última discusión con Gabriel.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz, a punto de cumplir su amenaza, ¿será capaz de deshacerse del niño que está esperando?

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Beatriz le contará a Begoña su idea de acabar con la vida del niño que está esperando. La enfermera le dirá que, además de que es un delito, debe pensarlo bien porque podría arrepentirse en el futuro. ¡Además su salud está en juego!

Horas después, Beatriz desaparecerá y Begoña se temerá lo peor..¿La niñera de su hijo habrá sido capaz de abortar?

Por otro lado, Andrés y Marta contarán a su padre que Gabriel quiere que Marta y él sustituyan a Tasio tras su despido y asuman sus responsabildiades en el trabajo, pero ellos solo querrán que su primo readmita a su hermano en la empresa.

Además, Miguel invitará a Claudia a una cena en su casa aprovechando la ausencia de sus padres. ¿La pareja dará un paso más en su relación?

Y Valentina seguirá con muchas dudas con respecto si debe seguir o no al lado de Andrés y, por tanto, con el cpmprosio y su boda con él. Dorotea, su madre, le aconsejará que le de otra oportunidad al De la Reina, pero ella no lo tiene nada claro. ¿Qué decisión tomará?

¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Paula Echevarría y Daniel Grao

Paula Echevarría y Daniel Grao, a prueba: ¿adivinarán quién está detrás de cada mensaje?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz, a punto de cumplir su amenaza, ¿será capaz de deshacerse del niño que está esperando?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz, a punto de cumplir su amenaza, ¿será capaz de deshacerse del niño que está esperando?

Capítulo 654 de Sueños de libertad; 23 de septiembre: Gabriel vuelve jugar sucio en contra de los De la Reina

Capítulo 654 de Sueños de libertad; 23 de septiembre: Gabriel vuelve jugar sucio en contra de los De la Reina

Gabriel no cede al chantaje de Beatriz, pero ella le hace una dura advertencia: “Si este niño no llega a nacer será por tu culpa”
Capítulo 654

Gabriel no cede al chantaje de Beatriz, pero ella le hace una dura advertencia: “Si este niño no llega a nacer será por tu culpa”

Fina explota contra Marta: ¡No va a permitir que malmeta con Bianca y que no valore su trabajo!
Capítulo 654

Fina explota contra Marta: ¡No va a permitir que malmeta con Bianca y que no valore su trabajo!

Rubén Cortada, Peter Vices, Adriana Ugarte, Elvira Mínguez, Celia Suárez, Jeremy Neumark y Borja Luna
Próximamente

Atresmedia presenta Sira en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

La esperada serie ha sido una gran apuesta del grupo y han desvelado algunos detalles sobre la continuación de El tiempo entre costuras.

Valentina, confundida, duda sobre su compromiso con Andrés: “No sé si encajo en tu vida”
Capítulo 654

Valentina, confundida, se replantea su compromiso con Andrés: “No sé si encajo en tu vida”

La joven ha descubierto que su ascenso en la fábrica no ha sido fruto de sus propios méritos, sino de su compromiso con el De la Reina.

Bianca le cuenta a Fina que sus fotos se expondrán junto a sus pinturas y casi… ¡vuelven a besarse!

Bianca le cuenta a Fina que sus fotos se expondrán junto a sus pinturas y casi… ¡vuelven a besarse!

“Siempre vuelven a encontrarse”: la historia de amor del Tigris que parece escrita para Alya y Cihan

“Siempre vuelven a encontrarse”: la historia de amor del Tigris que parece escrita para Alya y Cihan

Inés se sincera con el doctor Cubedo y confiesa que ha fracasado en todo

Inés se sincera con el doctor Cubedo y confiesa que ha fracasado en todo

Publicidad