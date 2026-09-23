Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz, a punto de cumplir su amenaza, ¿será capaz de deshacerse del niño que está esperando?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Beatriz le contará a Begoña su idea de acabar con la vida del niño que está esperando. La enfermera le dirá que, además de que es un delito, debe pensarlo bien porque podría arrepentirse en el futuro. ¡Además su salud está en juego!

Horas después, Beatriz desaparecerá y Begoña se temerá lo peor..¿La niñera de su hijo habrá sido capaz de abortar?

Por otro lado, Andrés y Marta contarán a su padre que Gabriel quiere que Marta y él sustituyan a Tasio tras su despido y asuman sus responsabildiades en el trabajo, pero ellos solo querrán que su primo readmita a su hermano en la empresa.

Además, Miguel invitará a Claudia a una cena en su casa aprovechando la ausencia de sus padres. ¿La pareja dará un paso más en su relación?

Y Valentina seguirá con muchas dudas con respecto si debe seguir o no al lado de Andrés y, por tanto, con el cpmprosio y su boda con él. Dorotea, su madre, le aconsejará que le de otra oportunidad al De la Reina, pero ella no lo tiene nada claro. ¿Qué decisión tomará?

¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.