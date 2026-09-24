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Catalina vuelve irreconocible del internado en el próximo capítulo de Las hijas de la criada

La joven se mostrará muy amable con todo el mundo en su regreso al Pazo de Espíritu Santo y recibirá una visita muy especial.

Catalina vuelve irreconocible del internado en el próximo capítulo de Las hijas de la criada

Catalina vuelve irreconocible del internado en el próximo capítulo de Las hijas de la criada

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Patri Bea
Patri Bea
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En el capítulo de esta noche de Las hijas de la criada viviremos un salto temporal de un año. Catalina volverá del internado de Santiago de Compostela totalmente renovada y sorprenderá con su amabilidad y cercanía a doña Inés.

Por su parte, la mujer de don Gustavo pondrá en marcha su nuevo negocio: una conservera en la que ha contratado a muchas de las mujeres que trabajaron con ella en el aserradero. Este emprendimiento no estará visto con buenos ojos por todo el mundo.

Catalina recibirá una visita inesperada: José llegará al Pazo Espíritu Santo para completar una misión que le ha encomendado Gustavo. Aunque a doña Inés no le hará especial ilusión su presencia, menos le hará a Braulio, quién parece estar interesado en Catalina.

Además, Celso saldrá de la cárcel después pasarse un año encerrado por el robo al almacén de los Barba Peláez y se reencontrará con Clara. ¿Retomarán su relación donde lo dejaron? ¡Lo descubriremos en el próximo capítulo!

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