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En tierra lejana | 16 de junio

Cihan pone a Demir contra las cuerdas: lo obliga a despedir a Ugur para recuperar su mercancía robada

Después de que su mercancía fuera robada por los Albora, Demir se ha presentado ante sus enemigos para llegar a un acuerdo. El precio a pagar ha sido el despido de Ugur y que Cihan se convierta en el mayor accionista del hospital.

Cihan pone a Demir contra las cuerdas: lo obliga a despedir a Ugur para recuperar su mercancía robada

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de que la mercancía de Demir desapareciera, el empresario se ha presentado ante Cihan y Kaya para reclamarles lo que habían hecho. Lejos de alterarse, el jefe del clan ha mantenido la calma y le ha pedido que se sentara. Luego, le ha dejado claro que podrá recuperar la mercancía, pero solo si acepta una condición.

La sorpresa ha llegado poco después. Ugur se ha presentado en la consulta de Alya para contarle lo que había pasado. "Enhorabuena, Alya. Tienes un marido encomiable. Ha conseguido que me echen", le ha dicho muy enfadado.

Al enterarse de que Ugur había sido despedido, ha corrido a pedir explicaciones. Indignada, se ha enfrentado a la dirección del centro y ha preguntado cómo habían podido tomar una decisión así. Pero la respuesta la ha dejado todavía más impactada. El hospital ya no pertenece a los mismos propietarios. Todas las acciones han cambiado de manos y ahora el control está en poder de Cihan Albora.

Así, Alya ha descubierto hasta dónde es capaz de llegar su marido cuando se trata de proteger los intereses de los Albora. ¿Acabará Ugur contándole la verdad para vengarse de todos ellos?

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