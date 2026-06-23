"Saber que te quieren es precioso": las palabras de Cihan que emocionan a Alya

Fikriye ha vuelto a poner patas arriba la vida de Alya. Después de enfrentarse de nuevo a la mujer que la abandonó, la doctora ha terminado hablando con Cihan sobre todo el dolor que arrastra desde niña.

Alya le ha dejado claro que no conserva ni un solo recuerdo feliz de su infancia. Durante años ha intentado enterrar todo lo relacionado con aquella etapa y seguir adelante sin mirar atrás.

Llorando, le ha reconocido que apenas le queda algo a lo que aferrarse. "Mi hijo es lo único que me queda", le ha confesado. Sin embargo, Cihan no ha tardado en responder. "Y yo", le ha dicho, dejando a Alya sin palabras.

Lejos de las discusiones que han marcado su relación durante los últimos meses, el líder de los Albora ha intentado transmitirle que Cihan Deniz no crecerá sintiéndose solo como ella: "No sé si podré darte recuerdos que merezcan la pena, pero a Cihan sí puedo darle el calor de la familia que tú nunca tuviste. Tendrá una infancia feliz. Crecerá viendo que lo quieren. Saber que te quieren es precioso".

Unas palabras que han llegado justo cuando Alya más las necesitaba y que han demostrado, una vez más, que entre ellos hay una conexión imposible de ignorar.

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