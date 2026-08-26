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Detrás de las cámaras

Alya y Cihan, como nunca los habíamos visto: así se grabó su romántica imagen en En tierra lejana

Alya y Cihan están atravesando uno de los momentos más importantes de su historia de amor en En tierra lejana y ahora podemos descubrir qué ocurre detrás de las cámaras durante la grabación de una de sus imágenes más románticas.

Alya y Cihan en En tierra lejana

“Ya no me da miedo quererte”: El beso de Alya que libera a Cihan de sus fantasmas

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya y Cihan han dado un paso definitivo en su historia de amor. Después de todo lo que han vivido, la pareja ha dejado atrás muchos de sus miedos y empieza a vivir sus sentimientos de otra manera, aunque el recuerdo de Boran continúa muy presente. El beso de Alya marca además un antes y un después para Cihan, que poco a poco empieza a liberarse de la culpa que le ha impedido avanzar durante tanto tiempo.

Y precisamente ahora, cuando su historia de amor atraviesa uno de sus momentos más importantes, podemos descubrir qué ocurre detrás de las cámaras con sus protagonistas.

Kanal D ha compartido un vídeo en el que podemos ver a Alya y Cihan durante la grabación de unas nuevas fotografías promocionales. Sinem Ünsal y Ozan Akbaba posan ante la cámara y dejan ver la buena relación que mantienen fuera de la ficción. Entre focos, cambios de posición y fotografías, los actores bromean, sonríen y muestran una complicidad muy diferente a la que viven sus personajes en la serie.

Se nota a leguas la buena química que hay entre ellos; esa conexión que salta a la vista en las fotos es la misma que ha encandilado a la audiencia capítulo a capítulo. ¡Da gusto verlos trabajar juntos y con esa sonrisa!

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