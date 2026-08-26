Sadakat estalla contra el amor de Cihan y Alya al recordar a Boran: “Esto es una falta de respeto”

Sadakat no está dispuesta a aceptar la relación entre Cihan y Alya y muestra abiertamente su rechazo cuando ambos defienden su amor. Para ella, la historia entre los dos supone una afrenta al recuerdo de Boran y desencadena un nuevo enfrentamiento familiar.

Desde En tierra lejana, Sadakat explota al comprobar que Cihan y Alya están decididos a seguir adelante. “Esto es una falta de respeto”, sentencia al recordar a Boran, dejando claro que no piensa dar su aprobación a la pareja.

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