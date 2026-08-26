“Se va a morir”: Mabel se derrumba al conocer las preocupantes noticias sobre Pablo

Mabel está destrozada ante el ingreso en el hospital de Pablo, así que se ha quedado en casa esperando nuevas noticias sobre el preocupante estado de salud de su padre.

Cuando Nieves ha entrado en casa, la joven ha preguntado inmediatamente por su padre y la enfermera no se ha andado con rodeos para contarle la mala noticia: “Parece que papá tiene un tumor, pero todavía no se sabe si es maligno”.

Tras escuchar estas duras palabras, Mabel no ha podido contenerse y ha estallado en lágrimas: “Si tiene cáncer, se va a morir”.

La idea de que su padre sea diagnosticado con esta dura enfermedad ha superado a la joven, que se ha marchado del salón entre llantos.

¡La familia Salazar afronta un trágico episodio! ¿Se cumplirán los peores temores de Mabel se recuperará Pablo?

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