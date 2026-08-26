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Capítulo 634

“¿Puedes dejar de montarte películas?”: Fina se pone del lado de Bianca y deja a Marta en evidencia

La hija de Damián ha tratado de convencer a la fotógrafa de que la argentina la está manipulando.

“¿Puedes dejar de montarte películas?”: Fina se pone del lado de Bianca y deja a Marta en evidencia

“¿Puedes dejar de montarte películas?”: Fina se pone del lado de Bianca y deja a Marta en evidencia

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Marta ha citado a Fina para contarle su descubrimiento. La hija de Damián ha intentado explicar a la fotógrafa que Bianca ha sido la responsable de que doña Clara quisiera crear una fundación en nombre de Pelayo.

Ante esto, Fina le ha revelado que Bianca ya le explicó lo ocurrido y no tiene nada que ver con lo que cree. La insistencia en creer a la pintora ha hecho que Marta explote, y le ha dejado claro a Fina lo que piensa sobre ella: “Sigue enamorada de ti”.

La hipótesis de la hija de Damián sobre los sentimientos de Bianca ha desatado el enfado de la fotógrafa: “¿Puedes dejar de montarte películas?”.

Fina está segura de que su expareja no tiene ninguna intención de meterse en su relación con Marta y que todo son “alucinaciones” suyas.

Las dos tienen muy claro lo que piensan de Bianca, y ninguna da su brazo a torcer. Finalmente, la fotógrafa ha decidido marcharse del despacho y dejar a Marta con la palabra en la boca. ¿Dará Fina su brazo a torcer?

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