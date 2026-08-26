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CAPÍTULO 100

El bonito guiño de Suna a su tía Hattuc: así ha llamado a su hija

La pequeña de Suna y Abidin se ha convertido en la nueva protagonista de los desayunos en la mansión. Todos están encantados con ella y no han tardado en caer rendidos ante la pequeña, que además guarda un bonito homenaje en su nombre.

Una nueva vida

El bonito guiño de Suna a su tía Hattuc: así ha llamado a su hija

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Abidin ha empezado la mañana pendiente de todos los detalles de su hija. Cuando le ha preguntado qué quería desayunar, la pequeña lo tenía muy claro: dos huevos. Su padre no ha tardado en cumplir su deseo, mientras Ifakat se ha puesto manos a la obra para ordenar el desayuno de la pequeña princesa.

Poco después, Esme ha llegado y el salón se ha llenado de alegría. Al ver a la niña despierta, se ha acercado a darle un abrazo. “La abuela moriría por ti”, le ha dicho.

Hattuc tampoco ha podido resistirse a los encantos de su pequeña tocaya. Durante la conversación, hemos descubierto que Suna y Abidin le pusieron Hatice, el mismo nombre que tiene la matriarca. La diferencia está en que en la familia siempre la han llamado Hattuc, un diminutivo cariñoso de Hatice.

Más allá de las bromas y los mimos, el nombre de la pequeña es un detalle muy especial para Suna. Ha querido que su hija lleve el mismo nombre que su tía Hattuc, creando así un bonito vínculo entre las dos y dejando un pequeño homenaje dentro de la familia.

Y mientras todos se pelean por tenerla en brazos, queda claro que las pequeñas de Seyran y Suna se han convertido en las auténticas princesas de la mansión.

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