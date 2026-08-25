Esta noche en En tierra lejana: Cihan y Alya lo tienen claro, ¡nada podrá separarlos!

El matrimonio está viviendo uno de los momentos más especiales de su historia de amor. Esta noche, la pareja disfruta de su felicidad juntos y, en un momento de intimidad, ambos hablan de sus miedos y de todo lo que todavía les espera.

Alya le recuerda a Cihan que antes nada parecía asustarle, pero el empresario reconoce que algo le inquieta: “Me da miedo perderte, así que nunca me dejes, ¿vale?”

Una confesión que demuestra hasta qué punto ha cambiado Cihan desde que Alya llegó a su vida. El hombre que siempre parecía capaz de enfrentarse a cualquier peligro ahora solo teme perder a la mujer que ama. La doctora también mira hacia el futuro y ambos coinciden en que quizá, con el tiempo, todo resulte más sencillo.

Esta noche, Cihan y Alya dejan atrás por un momento los conflictos que les rodean y se entregan a su historia de amor, convencidos de que el futuro puede darles la tranquilidad que tanto necesitan.

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