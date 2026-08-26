¡Tensión máxima! Sadakat destroza la casa de Mine y evita que le confiese a Ecmel la verdad sobre Boran

Sadakat está tratando de todas las formas posibles de mantener a Mine controlada para que no le diga nada de su hijo a Ecmel. Por eso, la matriarca ha ido a hacerle una visita por sorpresa.

Nada más entrar, le ha pedido a Mine que le dé los papeles que le dio Ugur, e inmediatamente, ella ha soltado una frase que ha hecho estallar a Sadakat: “Te refieres a los que prueban que Boran nació fuera del matrimonio, ¿no?”.

Con la matriarca destrozando la casa en busca de los documentos, Mine ha aprovechado para jugar sus cartas y se ha encerrado en el baño para llamar a Ecmel. Él se ha quedado de piedra al ver quién le llamaba, no entendía nada. La única frase que le dio tiempo a decirle antes de que Sadakat la pillase fue: “Necesito verlo cuanto antes”.

Cuando la matriarca ha visto que era Ecmel quien estaba al otro lado del teléfono, le ha soltado una amenaza a Mine que le ha dejado con lágrimas en los ojos: “Si no llevaras a ese niño dentro de tu vientre, ¿te imaginas lo que te haría?”.

¿Conseguirá Mine decírselo finalmente a Ecmel?

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