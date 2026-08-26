Paula, indignada ante las graves acusaciones de Claudia: “Me estás insultando, soy una persona honrada”

Ante la desaparición de varios productos de la tienda, Claudia no ha podido evitar dejar caer la posibilidad de que Paula sea la responsable de estos descuadres en las cuentas. ¡Una acusación que ha dejado muy dolida a la nueva dependienta!

Aunque Paula ha intentado defenderse de las acusaciones, Claudia le ha dejado caer que no es una persona de fiar. La dependienta comprende que no sienta simpatía hacia ella, pero cree que no es suficiente para acusarla de ladrona: “Me estás insultando, soy una persona honrada”

Paula le ha pedido que le explique por qué está tan segura de que ella tiene algo que ver, y Claudia le ha recordado como esa mañana se escondía algo cuando ella entró en la habitación.

Al recordar el momento, Paula no ha podido explicar que lo que se escondía era la llave del hotel de Tasio porque revelaría su relación secreta con él, y ha tenido que guardar silencio.

Claudia se ha mantenido firme con su opinión, pero al no tener pruebas se ha quedado en una advertencia. ¿Estará la encargada en lo cierto o podrá Paula demostrar su inocencia?

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