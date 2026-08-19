El primer beso de Cihan y Alya lo cambia todo en En tierra lejana: una despedida que podría no producirse

La marcha de Alya parecía decidida. Temía que Mine revelara la verdad y Ecmel descubriese que Cihan Deniz era su nieto, pero Cihan ha aparecido antes de que pudiera irse. El empresario le ha asegurado que está dispuesto a enfrentarse a todos mientras ella permanezca a su lado.

Aunque no puede prometerle una vida sin problemas, Cihan le ha pedido que no se marche. Después de reconocer que podrían llegar nuevas dificultades, ha dado un paso inesperado: ha besado a Alya por primera vez. Ahora queda por saber si ese beso conseguirá que cambie su decisión de subir al avión con Cihan Deniz.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas