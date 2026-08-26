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Capítulo 634 de Sueños de libertad; 24 de agosto: Marta no da tregua a Bianca

La hija de Damián vuelve a atacar a la argentina a pesar de que Fina se haya puesto de su lado.

Capítulo 634 de Sueños de libertad; 24 de agosto: Marta vuelve a enfrentarse a Bianca

Capítulo 634 de Sueños de libertad; 24 de agosto: Marta vuelve a enfrentarse a Bianca

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En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Gabriel ha decido que perfumerías De la Reina solo promocionará sus productos franceses, lo que ha dejado sin palabras a Marta y Tasio.

Mientras, Beatriz ha intentado manipular a Begoña para que intente volver con Andrés, pero al ver que la enfermera no está convencida, ha comenzado a idear otro plan. ¿De qué se tratará esta vez?

¡Marta y Fina han vuelto a discutir por Bianca! La fotógrafa no ha dudado en defender a su expareja de las acusaciones de Marta, que está empeñada en que no la argentina no tiene buenas intenciones.

Después, Marta ha plantado cara a Bianca y le ha advertido de que se ha topado con la persona equivocada y que no dejará que sus planes salgan bien.

En otro orden de cosas, Claudia ha acusado a Paula de robar perfumes de la tienda. Sin embargo, la nueva dependienta no ha podido defenderse de sus insinuaciones. ¿Estará Claudia en lo cierto o la joven no tendrá nada que ver?

Además, tras de descubrir la verdad sobre su padre, Roque se ha presentado borracho a su reunión con Damián. Eduardo ha llegado para intentar ayudar, pero el joven lo ha rechazado con hostilidad. ¿Descubrirá el De la Reina el secreto que esconden?

Finalmente, los resultados de las pruebas médicas de Pablo han detectado un posible tumor, aunque todavía no saben si es maligno o no, ¡tendrá que someterse a una operación!

La noticia ha afectado mucho a Mabel, quien no ha podido aguantar las lágrimas al pensar en que su padre puede morir por culpa del tumor.

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