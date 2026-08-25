En tierra lejana | 25 de agosto
Alya y Cihan frenan su noche de amor por respeto a Boran: “Ojalá tocarte no fuera tan difícil”
Por fin pueden estar juntos, pero dar el siguiente paso no resulta tan sencillo. Los dos sienten que todavía hay una barrera entre ellos y deciden hablar de todo lo que han vivido antes de dejarse llevar por sus sentimientos.
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Alya ha reconocido que antes todo parecía más fácil. Cuando su relación era prohibida, los dos podían esconderse detrás de ese muro y no plantearse lo que sentían. Ahora, sin embargo, ese muro ha desaparecido y son ellos mismos quienes sienten que no pueden avanzar. “Y ahora la barrera somos nosotros”, ha dicho Cihan.
Los dos saben que su historia no ha sido sencilla. El empresario le ha recordado que incluso ella llegó a dispararle y que durante mucho tiempo no dejó de mirarlo con odio. Alya tampoco olvida cómo comenzó todo entre ellos ni aquella advertencia que le hizo cuando se casaron: “Como nos casemos, te arrepentirás”.
Han pasado de odiarse a no poder imaginar una vida separados. Y Alya ha explicado que desde el primer momento hubo algo que la removió por dentro, aunque entonces no supiera ponerle nombre: “La primera vez que te vi, sentí que algo se rompió dentro de mí y se puso en marcha”.
Por eso, aunque ahora puedan estar juntos, los dos sienten que todavía necesitan tiempo. Alya no está preparada para acostarse con Cihan y él tampoco quiere precipitarse, precisamente por respeto a Boran y a todo lo que ha ocurrido entre ellos.
Aun así, Alya tiene claro que ya no quiere tener miedo al camino que les queda por recorrer. Después de todo lo que han vivido, Alya y Cihan saben que todavía tienen mucho que superar, pero por primera vez están caminando en la misma dirección.
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