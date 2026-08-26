¿Quién es Mert İnce, el niño que interpreta a Tesko en Una nueva vida?

La recta final de Una nueva vida está dejando a su paso momentos históricos dentro de la ficción turca. Sin embargo, si hay algo que destaca por encima del resto, eso es la familia que han logrado formar Ferit y Seyran.

La primera vez que la pareja considera adoptar, lo hace con Zehra. Un proceso que no llega a término, puesto que la niña sí tenía madre, a la que ambos terminan ayudándola económicamente. Ahora bien, en el camino, se cruzan con quien se convertiría en su primer hijo: Tesko.

Desde el primer momento, Ferit y Seyran se enamoran del joven. Un sentimiento que indudablemente la audiencia ha compartido, celebrando la llegada del personaje en los últimos episodios de la serie.

Pero, ¿quién es este pequeño tan descarado?

El actor que se pone en su piel es el joven Mert Ince que, hasta ahora, tan solo había participado en tres producciones. No obstante, entrar en Una nueva vida es un punto de inflexión en la carrera de cualquier actor y ya está trabajando en la nueva entrega de la serie Imperio.

Por mucho que Tesko y Ferit no estén emparentados, la realidad es que el parecido entre ambos es innegable. Un niño espabilado, con sentido del humor, picaresco y sin ningún ápice de vergüenza. ¿Acaso no es esto la viva imagen de su padre adoptivo?

Así, Mert está ya evolucionando como actor a pesar de su corta edad. Porque Una nueva vida lo ha puesto en el foco mundial, siendo un rodaje que no ha dudado en celebrar en sus redes sociales.

Sin duda, seguir de cerca cómo evoluciona su trayectoria será de lo más emocionante. Pero, de momento, ¡bienvenido a la familia Korhan!

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