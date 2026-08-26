Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El estado de salud de Pablo se complica, ¡su vida corre peligro!

El asesor financiero sufre una grave reacción que hace saltar las alarmas en la familia Salazar

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El estado de salud de Pablo se complica, ¡su vida corre peligro!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, dispuesta a declararse a Andrés

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Los De la Reina seguirán devastados ante la nueva medida de Gabriel de fabricar, únicamente, productos de Brossard.

Sin embargo, Marta no se dará por vencida e ideará una estrategia para poner contra las cuerdas al director, ¿de qué se tratará?

Mientras, Fina se refugiará en Bianca tras su última discusión con Marta. Por su parte, la hija de Damián volverá a enfrentarse a la argentina. ¡Seguirá convencida de que está tratando de manipular a Fina!

En otro orden de cosas, tras ser diagnosticado con un tumor, el Salazar deberá operarse, pero... ¡Miguel descubrirá que la operación entraña graves riesgos! ¿Se lo confesará a su padre?

Además, el estado de salud de Pablo empeorará y sufrirá un grave contratiempo que lo dejará al borde de la muerte. ¡Su vida penderá de un hilo!

Finalmente, Andrés estará cada vez más presente en la vida de Begoña. Tras presenciar su discusión con Gabriel, el De la Reina acudirá a la casa del matrimonio para comprobar que todo está bien.

Beatriz continuará hurgando en la herida, lo que llevará a Begoña a tomar la decisión de… ¡escribir una a Andrés! ¿Se atreverá a hacerlo?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y descubre todas las respuestas!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El estado de salud de Pablo se complica, ¡su vida corre peligro!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El estado de salud de Pablo se complica, ¡su vida corre peligro!

Tesko en Una nueva vida

¿Quién es Mert İnce, el niño que interpreta a Tesko en Una nueva vida?

Capítulo 634 de Sueños de libertad; 24 de agosto: Marta vuelve a enfrentarse a Bianca

Capítulo 634 de Sueños de libertad; 24 de agosto: Marta no da tregua a Bianca

“Se va a morir”: Mabel se derrumba al conocer las preocupantes noticias sobre Pablo
Capítulo 634

“Se va a morir”: Mabel se derrumba al conocer las preocupantes noticias sobre Pablo

Paula, indignada ante las graves acusaciones de Claudia: “Me estás insultando, soy una persona honrada”
Capítulo 634

Paula, indignada ante las graves acusaciones de Claudia: “Me estás insultando, soy una persona honrada”

Andrés da la cara por Begoña durante una fuerte discusión entre el matrimonio
Capítulo 634

Andrés da la cara por Begoña tras una fuerte discusión con Gabriel

La enfermera ha reprochado a su marido su venganza contra Pablo y cree que él es responsable de sus problemas de salud.

“¿Puedes dejar de montarte películas?”: Fina se pone del lado de Bianca y deja a Marta en evidencia
Capítulo 634

“¿Puedes dejar de montarte películas?”: Fina se pone del lado de Bianca y deja a Marta en evidencia

La hija de Damián ha tratado de convencer a la fotógrafa de que la argentina la está manipulando.

¿Qué es lo que más les gusta de la Navidad? Los protagonistas de Ágata y Lola se sinceran

¿Qué es lo que más les gusta de la Navidad? Los protagonistas de Ágata y Lola se sinceran

Una nueva vida

El bonito guiño de Suna a su tía Hattuc: así ha llamado a su hija

Aleyna Solaker es Azra Tecer, la pareja de Cihan atrapada en una relación tóxica

Aleyna Solaker es Azra Tecer, la persona que mejor conoce a Cihan y la única que guarda todos sus secretos

Publicidad