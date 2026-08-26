Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El estado de salud de Pablo se complica, ¡su vida corre peligro!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Los De la Reina seguirán devastados ante la nueva medida de Gabriel de fabricar, únicamente, productos de Brossard.

Sin embargo, Marta no se dará por vencida e ideará una estrategia para poner contra las cuerdas al director, ¿de qué se tratará?

Mientras, Fina se refugiará en Bianca tras su última discusión con Marta. Por su parte, la hija de Damián volverá a enfrentarse a la argentina. ¡Seguirá convencida de que está tratando de manipular a Fina!

En otro orden de cosas, tras ser diagnosticado con un tumor, el Salazar deberá operarse, pero... ¡Miguel descubrirá que la operación entraña graves riesgos! ¿Se lo confesará a su padre?

Además, el estado de salud de Pablo empeorará y sufrirá un grave contratiempo que lo dejará al borde de la muerte. ¡Su vida penderá de un hilo!

Finalmente, Andrés estará cada vez más presente en la vida de Begoña. Tras presenciar su discusión con Gabriel, el De la Reina acudirá a la casa del matrimonio para comprobar que todo está bien.

Beatriz continuará hurgando en la herida, lo que llevará a Begoña a tomar la decisión de… ¡escribir una a Andrés! ¿Se atreverá a hacerlo?

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