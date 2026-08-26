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En tierra lejana | 25 de agosto

“Ya no me da miedo quererte”: el beso de Alya que libera a Cihan de sus fantasmas

Alya y Cihan han vivido uno de los momentos más esperados de su historia de amor. Después de todo lo ocurrido, ambos han dejado atrás sus miedos, pero el recuerdo de Boran sigue muy presente entre ellos.

“Ya no me da miedo quererte”: El beso de Alya que libera a Cihan de sus fantasmas

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de que Alya y Cihan gritaran su amor a todos sin miedo a las críticas, él ha tenido una pesadilla que lo ha dejado muy afectado. En su sueño, Boran ha reaparecido para llevarse a Alya y le ha reprochado haberse enamorado de su mujer. La angustia ha sido tan fuerte que Cihan se ha despertado destrozado.

Al verle así, Alya se ha acercado para tranquilizarlo y él ha terminado desahogándose y soltando todo lo que llevaba dentro. La doctora ha intentado hacerle entender que no están haciendo nada malo: “No hemos olvidado nada ni a nadie. Solo queremos seguir viviendo”. Cihan ha admitido que ya no es el mismo de antes y ha confesado el enorme peso que soporta a diario.

A pesar de lo mucho que se quieren, la memoria de Boran sigue pesando en Cihan, aunque le ha dejado clarísimo lo que siente: “No es que no te quiera lo suficiente. Es la conciencia. Quererte, te quiero con todo mi corazón”.

Sintiendo cada una de sus palabras, Alya se ha acercado a él y le ha dado un beso. Es un beso especialmente importante para ellos. No borra a Boran ni todo lo que han vivido, pero sí demuestra que Alya y Cihan están empezando a permitirse vivir su propia historia sin renunciar al pasado.

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