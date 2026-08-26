“Ya no me da miedo quererte”: el beso de Alya que libera a Cihan de sus fantasmas

Después de que Alya y Cihan gritaran su amor a todos sin miedo a las críticas, él ha tenido una pesadilla que lo ha dejado muy afectado. En su sueño, Boran ha reaparecido para llevarse a Alya y le ha reprochado haberse enamorado de su mujer. La angustia ha sido tan fuerte que Cihan se ha despertado destrozado.

Al verle así, Alya se ha acercado para tranquilizarlo y él ha terminado desahogándose y soltando todo lo que llevaba dentro. La doctora ha intentado hacerle entender que no están haciendo nada malo: “No hemos olvidado nada ni a nadie. Solo queremos seguir viviendo”. Cihan ha admitido que ya no es el mismo de antes y ha confesado el enorme peso que soporta a diario.

A pesar de lo mucho que se quieren, la memoria de Boran sigue pesando en Cihan, aunque le ha dejado clarísimo lo que siente: “No es que no te quiera lo suficiente. Es la conciencia. Quererte, te quiero con todo mi corazón”.

Sintiendo cada una de sus palabras, Alya se ha acercado a él y le ha dado un beso. Es un beso especialmente importante para ellos. No borra a Boran ni todo lo que han vivido, pero sí demuestra que Alya y Cihan están empezando a permitirse vivir su propia historia sin renunciar al pasado.

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