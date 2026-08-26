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Capítulo 634

Andrés da la cara por Begoña tras una fuerte discusión con Gabriel

La enfermera ha reprochado a su marido su venganza contra Pablo y cree que él es responsable de sus problemas de salud.

Andrés da la cara por Begoña durante una fuerte discusión entre el matrimonio

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Begoña se ha enterado de la implicación de Gabriel en el despido de Pablo de la caja de ahorros de Tarragona y ha irrumpido en su despecho para confrontarlo.

La enfermera no ha podido aguantar su enfado al imaginar que el ingreso de Pablo en el hospital puede tener relación con los nervios provocados por esta jugarreta de Gabriel.

Las excusas del director de la fábrica han alterado más a Begoña, que no ha podido contenerse al escuchar como el director acusaba al patriarca de los Salazar de adúltero: “Me fuiste infiel en mi propia casa, con mi cuñada y estando embarazada”.

La discusión estaba yendo a más… ¡hasta que Andrés ha interrumpido en el despacho!

Finalmente, Begoña se ha marchado del despacho avergonzada y el hijo de Damián no ha dudado en defenderla ante Gabriel, que le ha exigido que se marche. ¿Hará Andrés algo al respecto?

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