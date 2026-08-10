Sadakat vuelve a humillar a Alya: "El hijo de Mine crecerá en esta mansión"

Sadakat ha vuelto a cargar contra Alya, esta vez entrando en la habitación de Cihan Deniz mientras el pequeño dormía. Lejos de rebajar la tensión, la matriarca ha aprovechado que estaban a solas para soltarle un duro ataque.

Convencida de que el embarazo de Mine acabará separándola de Cihan, Sadakat ha asegurado que ninguna mujer sería capaz de soportar una situación así. "El hecho de que Cihan vaya a tener en brazos a un hijo biológico que no es tuyo ha sido como recibir una puñalada", le ha dicho.

Alya ha intentado poner fin a la conversación recordándole que el niño estaba durmiendo, pero Sadakat no ha dado marcha atrás. Incluso le ha advertido de lo que, según ella, está por venir: "Ya verás cuando veas a Cihan cogiendo al niño".

La discusión ha ido todavía más lejos cuando la matriarca ha sentenciado que el hijo de Mine terminará creciendo en la mansión, convencida de que ese será el verdadero heredero de la familia.

En ese momento, Nare ha entrado en la habitación y se ha enfrentado a su madre, recriminándole que siguiera atacando a Alya. Sin embargo, Sadakat ha dejado claro que no piensa cambiar de actitud.

¿Hasta cuándo soportará Alya los continuos ataques de Sadakat? ¿Conseguirá la matriarca romper su matrimonio con Cihan?

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