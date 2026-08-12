En tierra lejana | 11 de agosto
¿Han muerto Kaya y Nadim? Los Albora contienen la respiración tras un brutal accidente
Todo apuntaba a que Nadim iba a responder, por fin, ante Cihan. Pero antes de enfrentarse a él, ha preferido jugarse la vida llevando también a Kaya por delante.
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Después de conocer la confesión de Hamada, Kaya no ha perdido ni un segundo. Convencido de que Nadim tiene las respuestas que llevan años buscando, ha salido tras él decidido a llevarlo ante Cihan para que responda por todas las acusaciones.
Sin embargo, Nadim estaba dispuesto a entregarse. Al verse acorralado, ha intentado escapar en coche. Tras una intensa persecución, Kaya ha conseguido alcanzarlo y meterlo en su vehículo. Su intención era llevarlo hasta Cihan para ajustar cuentas y descubrir, de una vez por todas, si realmente estuvo detrás de la muerte de Boran.
Pero Nadim lo ha negado todo. Cuando ha comprendido que no tenía escapatoria, ha dado un volantazo que ha provocado que ambos se precipiten por un barranco. El coche ha terminado envuelto en llamas.
Justo detrás de ellos estaban Cihan y, en otro vehículo, Demir y Zerrin, que han contemplado horrorizados cómo el coche desaparecía ladera abajo. ¿Conseguirán sobrevivir Kaya y Nadim?
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