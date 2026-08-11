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En tierra lejana | 11 de agosto

Cihan consigue que su hijo vuelva a confiar en él con una promesa muy especial

Después del duro golpe que ha supuesto descubrir que Mine espera un hijo de Cihan, el empresario ha querido hablar con Cihan Deniz. Con paciencia, sinceridad y mucho cariño, se han reconciliado.

Cihan consigue que su hijo vuelva a confiar en él con una promesa muy especial

Cihan consigue que su hijo vuelva a confiar en él con una promesa muy especial

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de todo lo ocurrido con Sadakat, Cihan ha entrado en la habitación del niño decidido a hacer las paces. Aunque el pequeño le ha recibido muy enfadado y le ha pedido que se marchara, el empresario no ha tirado la toalla. "Vengo a hacer las paces", le ha dicho antes de reconocer que no había podido cumplir la promesa que le hizo.

Cihan le ha explicado que nunca quiso engañarlo y que ni siquiera él sabía que Mine estaba embarazada. "Tienes razón, parece que te he engañado y lo siento. Te he partido el corazón", le ha confesado.

Con mucha tristeza, Cihan Deniz no ha ocultado cómo se sentía. "Yo no quiero un hermanito", le ha respondido. Lejos de enfadarse, el jefe del clan ha querido tranquilizarlo recordándole lo importante que es para él. "Te quiero con todo mi corazón. Ningún niño en el mundo podría reemplazarte ni ocupar tu lugar porque tú eres único", le ha asegurado.

Finalmente, el pequeño le ha puesto una condición para perdonarlo: quería seguir siendo el único niño de la casa. Sin dudarlo, Cihan le ha prometido que nada cambiaría para él. "Esta casa es tuya. Aquí no habrá otro niño más que tú. Si viene alguno, vendrá como un invitado y después se irá", le ha dicho.

Aunque Deniz todavía no le ha permitido abrazarlo, sí ha aceptado que se sentara a su lado, sellando así una reconciliación tan sencilla como emotiva.

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