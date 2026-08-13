Álex llega con un misterio a Padre no hay más que uno, la serie: ¿Quién sabe de qué se trata?

Álex no solo es el hermano mayor de los cinco Vicho, es también el que más aura tiene. El arte lo envuelve de pies a cabeza y, cuando tiene entre manos un anuncio importante, no puede evitar organizar todo un número teatral con el que darle misterio al asunto.

Luis, con su seguridad habitual, presume de saber de qué se trata (a pesar de que no tiene la más absoluta idea). Carola, por su parte, prefiere fingir que sabe japonés para evitar “interactuar con otros seres humanos”. Mientras que Teresa solo puede pensar en una cosa: Agus.

Pero ¿cuál será la gran notica de Álex? Así arranca el séptimo episodio de Padre no hay más que uno, la serie. ¡No te lo pierdas!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas